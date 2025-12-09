Нещата, които обичам: 1. Коледа, по очевидни причини. 2. Том Харди. Заради брилянтността му на екрана, всеотдайността му извън екрана, доброто му сърце и особено Харди-прегръдките, които получавам, когато снимам с него. По този начин актрисата Хелън Мирън отговори на твърденията, че е негативно настроена към колегата си от MobLand Том Харди.

Джейсън Момоа и Том Харди с премиери на новите си филми в Лондон (СНИМКИ)

80-годишната Мирън участва заедно с 48-годишният актьор в сериала на Гай Ричи, който разказва историята на две враждуващи британски гангстерски фамилии.

Този уикенд излезе информация, че носителката на "Оскар" и "Златен глобус", която играе страховитата Мейв Хариган в сериала, е „все по-разочарована“ от закъсненията и отношението на Том на снимачната площадка. В отговор на това Хелън публикува снимка на звездата от "Батман" и "Табу" и написа какво обича, акцентирайки на британския си колега, и какво не харесва.

А сред онези неща, които Мирън не обича, се оказва зеленчукът ряпа.

Снимка: Getty Images

В момента вървят снимките за втори сезон на MobLand, в който в главните роли, освен Харди и Мирън, участва и Пиърс Броснън като съпруга на Мейв - безмилостния Конрад.

Снимка: Getty Images

Интересно е да се отбележи, че звездата от "Джеймс Бонд" и Хелън тази година си партнират в още една лента - „Криминален клуб „Четвъртък“ на Крис Кълъмбъс.