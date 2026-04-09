Направени са хиляди проверки на храните в страната. В Монтана е установена връзка на обект, затворен заради изключителни лоши хигиенни условия, който е свързан с лице с имунитет. Във Враца пък има такъв, който е свързан с доставка на храна в детски заведения в града. Това е злоупотреба с храна и с нашите деца. И отново е свързано с човек с имунитет. Това разкри министърът на земеделието и храните Иван Христанов на пресконференция във връзка с резултатите по акция „Чиста храна“.

„Във Враца е констатирано претоварване на храна от бус, който не е отговарял на температурните условия, в джип. Оттам заминава в обекти, които са в системата на образованието. Това е доставчик на храна за детските градини в града. Когато нашият инспектор е искал да ги провери, човекът е казал, че е каратист. Във ферма за коне в Кюстендилско имаше заплахи за насилие. Недопустима е злоупотребата с храна, която слагаме на трапезите си. Oсвен това става дума за нелоялна конкуренция с изрядните търговци“, добави той.

Христанов отбеляза, че към него и екипа му са отправяни редица нападки, но въпреки тях земеделското министерство и БАБХ продължават да работят ефективно и прозрачно заедно. „БАБХ не е бухалка, спазва правилата и иска страната ни да е сигурна и всеки да продава качествено агнешко. Агенцията няма да пречи на нормалното функциониране на пазара“, уточни министърът.

По думите му в Дебелец са конфискувани десетки тонове храна от незаконна кланица. А в Свищов също са видени нарушения. „В Ловешко установихме замърсяване на течаща вода. В Габрово голяма фирма е установен обект с катастрофална хигиена. Имаше и редица заплахи за насилие, гавра с наши служители и закани. Държавата се завърна в безопасността на храните като гарант на хляба, месото и сиренето, с които се храним“, обобщи Христанов. И допълни, че служителят, който е опитал да възпрепятства проверки, вече е отстранен.

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски съобщи за над 60% ръст на обажданията за нередности. „Основно те са от София-град и София-област, но и малки населени места се включват. Най-често сигнализират за храна, но и за нехуманно отношение към животни или нелегални дейности спрямо тях. Имаме доста голяма активност в Хасково, разкритите случаи там са много. Има изключително голям проблем с контрабандния внос на храни“, спомена Мавровски.

Той подчерта, че проверките продължават по възможно най-прозрачен начин въпреки заплахите и натиска върху негови заместници. „Над 70% от набелязаните обекти с особена история назад във времето, са с огромни липси. голям проблем са и безстопанствените животни. Цялата държавна машина се бори с това, за да избегнем трагедии. Имаме липси от стотици говеда от животновъден обект. Наблюдаваме и липса на ветеринарен контрол. Кръстосаните проверки ще се превърнат в тенденция“, коментира Мавровски. И разкри, че и фалшификация на кашкавал по БДС за деца е била установена. А акцията е проведена в 12 области.

Повече от 262 тона храни с изтекъл срок на годност, с неясен произход, произведени или съхранявани при неподходящи условия установи Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от месец. Те бяха намерени при масирани проверки в производствени предприятия, складове и магазини в цялата страна.

Възбранени или насочени за унищожаване са общо над 208 тона месо и месни продукти, мляко и млечни продукти и други животински храни. Към това се добавят повече от 54 тона храни от неживотински произход, 969 литра други храни и над 9300 яйца.

Заради множество нарушения в периода 1 март - 8 април 2026 г. са затворени изцяло 27 обекта, частично е спряна дейността на други 10. Издадени са 363 акта за административни нарушения и 821 предписания за отстраняване на нередности.

Относно случая от Враца от БАБХ поясниха:

Спрени са близо 190 кг храни от животински произход, предназначени за детски градини и ясли във Враца, след като проверка установи сериозни нарушения при транспортирането им.

На 6 април инспектор на агенцията е проследил товарен автомобил от паркинг пред магазин на търговска верига до детска градина в града. При проверката, извършена със съдействието на полицията, в автомобила са открити месо, колбаси, птичи продукти и риба, съхранявани при неподходящи условия.

Инспекторите са установили, че не е воден задължителният температурен запис за хладилното помещение. Измерените стойности също са били извън нормата – охладените продукти са били при 4,5°C вместо изискваните 0–2°C, а замразените – при –2,4°C вместо –18°C.

Според БАБХ нарушението създава риск от развитие на опасни микроорганизми и хранителни инфекции, особено при деца.

Проверката е установила и липса на документи за част от храните, разминавания в партидните номера и данни за доставчик с временно преустановена дейност. Допълнително съмнение е породил фактът, че върху част от продуктите е била посочена дата на производство 6 април 2026 г., въпреки че те вече са били натоварени и превозвани рано сутринта същия ден.

Всички количества са възбранени, а на управителя на фирмата е съставен акт. Българска агенция по безопасност на храните ще извърши допълнителни проверки по веригата на доставките, а материалите по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата. Агенцията е поискала съдействие от МВР за проследяване на движението и престоя на автомобила във Враца и София.