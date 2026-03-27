Гаранцията на държавата за безопасността на храните трябва да бъде задължение, от което няма абсолютно никакви отклонения. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на съвместен брифинг с изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски във връзка с акция „Чиста храна“. Христанов отбеляза, че целта на акцията е да върне ролята на държавата като гарант за качеството на продуктите на пазара.

„Направихме над 1000 проверки. Контролираме цялата верига – границите, транспорта, придвижването на животни в страната, складовете, кланиците и търговските мрежи”, съобщи той и уточни, че се проверяват стотици обекти у нас. По думите му придвижването на животни се следи стриктно, за да се пресекат незаконните практики и да се спре дезинформацията по темата, циркулираща в социалните мрежи.

Министърът подчерта, че ситуацията в Хасково била „брутална”. „Там разкрихме неща, които ни стреснаха – стотици хиляди килограми храна с изтекъл срок на годност. Само за Хасково говорим за 150 тона храна, общо 126 акта и над 120 предписания”, каза той.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски представи конкретни данни за иззетите количества. По думите му общо 67 тона месо са спрени от продажба заради различни нарушения: изтекъл срок, липса на етикети на български, липса на документи, маркировка или проследимост, както и лошо съхранение.

От тези количества 50,74 тона са открити в област Хасково, 9,21 тона в Димитровград, а 24,69 тона месо без проследимост са спрени във Варна. Д-р Мавровски обяви още, че на границите се извършва подмяна на дезинфектантите като част от засилените мерки за сигурност.

Най-фрапиращи нарушения по отношение на млечните продукти са открити при маслото. „Вносът е от Украйна. Няма как да се установи проследимостта”, обясни д-р Мавровски и увери, че стоката ще бъде унищожена.

Христанов и Мавровски обявиха, че от днес стартират масирани проверки във връзка с наближаващия Великден. „Вече имаме набелязан план как да действаме”, подчерта шефът на БАБХ.

Министър Христанов допълни, че контролът ще се затяга и по отношение на незаконния внос на пестициди, както и при крайните оператори на храни – столове, кухни, училища и детски градини. „Натъкваме се на схема, за която гражданите отдавна подозираха. Между 200 и 400 хиляди семейства са засегнати”, заключи той.

