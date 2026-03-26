Незаконни кланици в два частни имота в кърджалийското село Чифлик бяха открити при съвместна акция на Областната дирекция по безопасност на храните - Кърджали и Икономическа полиция. Властите предупреждават за сериозен риск за здравето на потребителите.

По време на проверката са намерени 80 ушни марки от едри преживни животни. От БАБХ посочват, че това означава, че от двете незаконни кланици са излезли тонове месо с неясен произход и без ветеринарносанитарен контрол. По номерата на марките ще бъде извършена проверка на произхода и на собствениците на животните.

В първия обект инспекторите установили около 100 кг телешко месо без доказан произход, а във втория – приблизително 230 кг говеждо месо, 10 кг говежди обрезки и четири животински кожи. Всички открити продукти ще бъдат унищожени, а срещу собствениците на имотите ще бъде образувано досъдебно производство.

Акцията в Кърджалийско се провежда, по-малко от две седмици след като бяха установени незаконни кланици и в Ихтиман, които работили в продължение на години. От Българската агенция по безопасност на храните напомнят, че съхранението и търговията с месо без официален ветеринарномедицински контрол подлежат на строги санкции.

