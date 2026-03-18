Министерството на земеделието и храните, Министерството на вътрешните работи и Българската агенция по безопасност на храните започват съвместна акция „Чиста храна“, насочена към противодействие на контрабандния внос, незаконното транжиране и разпространение на животни и животински продукти на територията на страната. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет.

"През изминалата седмица, благодарение на БАБХ и МВР, бяха намерени очертанията на мащабна схема за контрабанден внос у нас и незаконно транжиране и дистрибуиция на животни. Имаме причини да вярваме, че този внос е бил основна причина за шарката през изминалата година при дребните преживни животни. Това поставя и въпроса с какво се храним, каква е сигурността на държавата и опазването на ветеринарната сигурност", каза още той.

„В Ихтиман разкрихме ужасяващи картини, успяхме обаче да установим и част от незаконните кланици”, каза още той.

Разкриха канал за контрабандно месо край Ихтиман

Христанов подчерта, че в продължение на години никой не е забелязал този проблем. „Поради тази причина смятаме, че става дума или за силно безразличие, или за форма на покровителство и чадър. Очевидно е, че инспекторите на МЗХ и на МВР могат да вършат страхотна работа, когато има обективно политическо ръководство”, посочи още той.

Служебният министър заяви, че работата преди Великден и Гергьовден ще продължи. Целта е да се гарантира качеството на храната.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски коментира ситуацията с шап в Кипър. Там има над 40 огнища на заболяването. Агенцията по храните ще свика кризисен щаб заради тези случаи, допълни той. Мавровски коментира, че са предприети действия по нелегален внос на агнешко месо от Гърция.

Зам.-директорът на ГДНП Цветан Йоцов обясни, че се създават контролно-пропускателни пунктове, като ще се проверяват всички превозни средства, натоварени с живи животни. Мавровски уточни, че на всички КПП-та с Гърция вече има служебни лица, които спират транспортните средства, а животните се преглеждат. КПП-тата ще има и на около 30 км от границата, допълни Йоцов.

Христанов подчерта, че акцията „Чиста храна“ няма да бъде ограничена във времето, като действията ще бъдат засилени в периода преди Великден и Гергьовден, но ще продължат и след това, с цел гарантиране на биосигурността и защитата на българското животновъдство.

