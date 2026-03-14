Служебният министър на земеделието Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщиха за разкрит канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо в района на Ихтиман.

По думите на министър Христанов районът се очертава като едно от основните места, през които в страната влиза контрабандна стока. В последните дни са задържани няколко камиона с дребен рогат добитък, които в момента се намират на румънската граница.

При проверки на място служители на БАБХ и МВР са открили пресни животински отпадъци, кости и няколко локации, използвани за транжиране и разфасоване на месо. Според властите оттам продукцията вероятно е била разпространявана към неизвестни засега точки в страната.

„Питаме се защо досега никой не е забелязал тези места. Открихме големи количества животински отпадъци, натрупвани поне от година“, заяви министър Христанов. Той подчерта, че има съмнения част от това месо вече да е достигало до българския пазар.

По думите му ситуацията крие сериозни рискове за здравето на животните и хората, особено на фона на огнищата на шарка по дребните преживни животни в Румъния, където през последните месеци са унищожени много стада.

„Българските производители спазват десетки правила и закони, а в същото време някой прави дъмпинг на пазара с контрабандно месо, рискувайки здравето на хората и животните“, допълни Христанов. Той обяви, че в понеделник ще бъде свикана съвместна пресконференция с вътрешния министър и представители на полицията, на която ще бъдат предложени конкретни мерки за пресичане на нелегалните дейности.

От БАБХ уточниха, че при една от акциите на румънската граница е задържан камион с 25 дребни преживни и 2 едри преживни животни. По случая се извършват лабораторни изследвания.

„В района на Ихтиман открихме поле, осеяно с румънски ушни марки на животни. Задържаният камион е с полска регистрация и без необходимото разрешително за транспорт на животни“, съобщи изпълнителният директор на агенцията Ангел Мавровски.

По думите му са открити и ушни марки от различни райони на страната, включително от Велинград, което показва движение на животни през различни региони и съответно риск от разпространение на заболявания като шарка и чума по животните. Подобни случаи на незаконен превоз на агнета са установени и на гръцката граница.

Въпреки напрежението на международните пазари, породено от конфликта в Близкия изток, служебният министър увери, че това няма да се отрази на пазара на агнешко месо в България. „Няма да позволим спекула с цените“, заяви Иван Христанов.

