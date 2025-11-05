Фермерите у нас не са единни по отношение на ваксинацията срещу шарка при дребните преживни животни. В ефира на „Здравей, България” съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев обяви, че болшинството животновъди настояват държавата да предприеме масова ваксинация, за да няма трета вълна на заразата. По думите му се събира и подписка в подкрепа на това искане, а животновъдите са готови политически да покажат на земеделското министерство, че отказът му е грешка.

В същото време има фермери, които са категорично против стадата им да бъдат имунизирани и поискаха да изразят своята позиция.

Фермата на Кристина Дъвкова е с ограничен достъп и в нея се отглеждат 1300 овце. Тя е сред стопаните, които се обявяват против ваксинацията.

„Обявихме се против ваксинацията поради факта, че Европейската комисия определя шарката по дребните животни като високо рисково заболяване от категория А. Единственият начин, който се прилага във всички европейски страни, е унищожаване на животните – без ваксинация. 80% от млякото, което се добива у нас, е за износ, а едва 30% от него остава в ЕС. Всички ферми, които реализират продукцията си на 100% на светло и за всяка доставка издават фактура, няма да можем да преживеем, ако такава ваксинация бъде приложена. Мерките от страна на държавата са адекватни, страните трябва да засилят своите мерки. За да влезе едно заболяване, то става чрез човек или чрез нелегално движение на животни“, обясни Дъвкова в ефира на „Здравей, България”.

Междувременно Националната асоциация на млекопреработвателите, Българският фермерски кооператив и Асоциацията на земеделските производители в България подкрепиха Министерството на земеделието и храните за решението на този етап да не се прилага ваксина при дребните преживни животни срещу шарката.

