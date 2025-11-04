Министерството на земеделието съобщи преди дни, че няма да се извършва ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни. Решението предизвика недоволство сред фермерите, които започнаха подписка в подкрепа на ваксинирането.



Според тях се задава трета вълна на заболяването, вирусът може да се разпространява в стадата, а при външна проверка може да се установи наличие на много нерегистрирани заразени животни.

Няма да има ваксинация срещу шарка на овце и кози

Овцевъдите и козевъдите в страната подготвят политически действия и протести срещу решението на Министерството на земеделието да не разрешава ваксинация срещу заболяването, поразяващо стадата у нас. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев.

„Започваме политически да покажем на министерството, че не е в правото си. Това, което говорят, не е нито експертно, нито вярно. Няма нито един специалист, който досега да не е подкрепил ваксинацията като единствен ефективен начин за справяне със заболяването“, подчерта Караколев.

По думите му твърденията на министъра, че болшинството животновъди не желаят ваксинация, не отговарят на истината.

„Тези, които не искат ваксинация, са около 100 души, а останалите 6000 настояваме за нея. Пуснахме подписка в цялата страна в подкрепа на ваксинацията“, уточни той.

Караколев посочи, че заради бездействието на държавата много стопани вече започват сами да ваксинират животните си, въпреки че това формално се счита за нарушение на европейския регламент.

„Хората просто искат да предпазят животните си. Виждайки, че държавата не взема решение в тяхна полза, започнаха масово да действат сами. Но това не е редно“, коментира той.

Според Караколев епидемичната ситуация се влошава.

„Гърция вече е унищожила над 250 000 овце, в България са умрели 23 000. До два месеца очакваме трета вълна на заболяването и жертвите може да достигнат 50 000 животни. Българските животни измират“, предупреди съпредседателят на асоциацията.

Овцевъдите са готови на протести и вече започват срещи с представители на гръцките овцевъдни организации.

„Готови сме да протестираме. Ще търсим съвместни действия с гръцките колеги и със сигурност ще имаме общи инициативи“, заяви Караколев.

Повече гледайте във видеото.