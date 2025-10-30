Няма да се извършва ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни, съобщи на брифинг министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

От решението на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) е аргументирано със значителното намаляване на огнищата на заболяването от шарка по овце и кози на територията на страната. Като доказателство за овладяване на епизоотичната обстановка от МЗХ посочиха факта, че от началото на седмицата не са регистрирани нови случаи на зараза.

Пикът на шарката е отминал, подчерта Тахов.

