БСП ще бъде представена в следващия парламент, но важното е какво ще прави там. Трябва да допринесем за създаването на устойчиво, компетентно и почтено управление. Ще имаме градивно участие в парламента, но няма да сме част от правителство на всяка цена. Това заяви лидерът на Българската социалистическа партия Крум Зарков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„БСП не е стара, а устойчива и съвсем скоро ще докажем колко. Най-голямото предизвикателство пред нас е да уверим не само своите симпатизанти, ами и по-широка група български граждани, че е необходимо да се проведе лява, обществено отговорна политика. Освен това да се противопоставим на тенденции, които обезлюдяват цели региони. Политиката трябва да бъде върната в рамките на дебата на идеи, а не на ялови ругатни и подмятания. Ако се справим с това, изборният резултат несъмнено ще дойде“, допълни Зарков.

По думите му Румен Радев води собствен политически път, но той няма амбицията и възможността да представява българските социалисти. „Не бихме участвали в управление с ГЕРБ или ДПС. В него не могат да се включат партиите, които управляваха досега, защото те се провалиха в сянката на формацията на Пеевски. Те трябва да направят оценки на поведението си и да предприемат нужните промени“, коментира Зарков.

Според него БСП е направила равносметка на грешките, допуснати при участието си в последното коалиционно управление. „Мнозинството на кабинета на Желязков нямаше свобода на действие, беше погълнато от една дебела сянка, от която дори не опита да излезе. Партията на Пеевски не може да бъде партньор на БСП. „Възраждане“ също не би могла да бъде траен партньор на партията ни, тъй като имаме идеологически несъвместимости, но имаме общи теми, по които можем да си сътрудничим“, категоричен бе Зарков.

Той спомена, че сред целите на социалистическата партия е една по-справедлива България в юридически и социалноикономически аспект. За Крум Зарков войната като средство за продължаване на политиката трябва да бъде дълбоко отхвърлена. „Не бива да бъде допускано наивното мислене, че конфликтите около нас няма да ни се отразят“, предупреди лидерът на БСП. И обясни, че партията ще тегли кредит като начин за легитимно финансиране на кампанията.

Зарков уточни, че веднага след влизането си в НС БСП ще предложи процедура по смяна на състава на ВСС, а също и достойни кандидати за него. Според него казусите с Пепи Еврото и Нотариуса трябва да бъдат разрешени с цел премахване на магистратските зависимости.

Зарков смята, че няма основание Андрей Гюров да бъде сменен като служебен премиер.