„БСП-Обединена левица” откри кампанията си за парламентарните избори от Стара Загора. Коалицията представи кандидатите за Народното събрание от старозагорския избирателен район.

Грижа за хората, честност, справедливост и по-добро бъдеще са ангажиментите, който ще бъдат отстоявани от социалистите в бъдещия парламент, защото "Справедлива България е възможна", заяви Крум Зарков. „Ние правим това, което другите като че ли още не са започнали. Говорим за политики. Днес говорихме и сега на състава продължаваме - за нарастващата криза с цените и това, което се случва с горивата. Действително преди 10 дена ни даваха под, сега ни дават на, утре ще ни дадат над 4-процентната бариера. Има обективна необходимост от социалистическа партия и българите го разбират”, подчерта председателят на БСП.

