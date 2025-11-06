Снимка: iStock
-
За първи път във Витоша ще се осъществява лавинен контрол
-
Васил Велев: Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките
-
Продават ли интернет магазини нелегални стоки? ЕС се свърза с платформата SHEIN след сигнали от Франция
-
Атанас Кацарчев: Срещата между Борисов и работодателите е дискриминация – бюджетът касае всички
-
"Либийският случай": Какви дипломатически средства помагат за спасяването на българските медици
-
Местният бизнес: Коридор №8 ще даде силен тласък за икономическото развитие на Кюстендил
Експерти предлагат спешни обучения на учители и директори за работа с изкуствен интелект
Как се променя училището на бъдещето, за да създаде реални способности? Експерти предлагат спешни обучения на учители и директори за работа с изкуствен интелект. Страната ни разполага с ресурси, които бизнесът и образованието не използват пълноценно, казаха в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS д-р Александър Ангелов, управител на Центъра за творческо обучение и Благой Цицелков, маркетинг мениджър в Центъра за творческо обучение.
„Връзката се къса по средата“, смята д-р Александър Ангелов. По думите му докато инженерите си вършат работата, а децата са любопитни към технологиите, тези „по средата“ - директори, университетски ръководства и властимащи - не успяват да действат достатъчно бързо. „Те имат добри намерения, обаче не успяват за времето, в което трябва да се действа в един технологичен свят, да приложат в действие намеренията си“, смята той.
Може ли AI да се включи в битката с онкологичните заболявания
„Няма никакво време за чакане. През февруари трябва да започнем да обучаваме всички директори на училища и детски градини и целия академичен персонал. Лятото – всички учители в България. Иначе ще изпуснем и това“, категоричен бе Ангелов. Той допълни, че софтуерната индустрия отдавна е направила изкуствения интелект (AI) масов, докато в образованието все още се говори как тепърва да се обучават учителите.
Според Благой Цицелков изкуственият интелект не може да замести мисленето, но може да го ускори. „Той ще ти улесни в някои неща, които изискват някаква рутина, нещо, което се повтаря“, обясни той.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни