Как се променя училището на бъдещето, за да създаде реални способности? Експерти предлагат спешни обучения на учители и директори за работа с изкуствен интелект. Страната ни разполага с ресурси, които бизнесът и образованието не използват пълноценно, казаха в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS д-р Александър Ангелов, управител на Центъра за творческо обучение и Благой Цицелков, маркетинг мениджър в Центъра за творческо обучение.

„Връзката се къса по средата“, смята д-р Александър Ангелов. По думите му докато инженерите си вършат работата, а децата са любопитни към технологиите, тези „по средата“ - директори, университетски ръководства и властимащи - не успяват да действат достатъчно бързо. „Те имат добри намерения, обаче не успяват за времето, в което трябва да се действа в един технологичен свят, да приложат в действие намеренията си“, смята той.

„Няма никакво време за чакане. През февруари трябва да започнем да обучаваме всички директори на училища и детски градини и целия академичен персонал. Лятото – всички учители в България. Иначе ще изпуснем и това“, категоричен бе Ангелов. Той допълни, че софтуерната индустрия отдавна е направила изкуствения интелект (AI) масов, докато в образованието все още се говори как тепърва да се обучават учителите.

Според Благой Цицелков изкуственият интелект не може да замести мисленето, но може да го ускори. „Той ще ти улесни в някои неща, които изискват някаква рутина, нещо, което се повтаря“, обясни той.

