„Връщането на животното в естествената му среда е юридически обосновано решение, което отчита както безопасността на хората, така и благополучието на животното”, заяви сенаторката на Хамбург, отговаряща за околната среда, Катарина Фегебанк. Младият вълк, който бе заловен миналата седмица след поредица от инциденти в северногерманския град, вече е пуснат на свобода, предаде ДПА.

На животното е поставен предавател и вчера то отново е било пуснато в естествената му среда, съобщиха властите, без да оповестяват района на освобождаване. Фегебанк поясни, че благодарение на устройството ловните дружини могат да се намесят, ако вълкът отново се приближи към населени места.

Вълк ухапа жена в търговски район на Хамбург

Дивото животно бе забелязано в Хамбург в края на миналия месец, а на 30 март вечерта влезе в търговски пасаж близо до гара „Алтона”, където ухапа жена на около 60-годишна възраст. След инцидента вълкът започна да препуска из града и скочи в езерото Биненалстер в централната част на Хамбург, откъдето по-късно бе изваден от служители на реда.

Според официалната информация от службата на Фегебанк вълкът панически се е опитвал да излезе през автоматичните стъклени врати на пасажа и в този момент е ухапал жената. Очевидци обаче твърдят, че животното само е скочило върху нея, без да я наранява.

Вчера около 100 души се събраха на демонстрация на мястото на залавянето му с настояване вълкът да бъде върнат на свобода. Първите съобщения за присъствието на дивото животно в града датират от края на март.

