Вълк ухапа жена в търговски район на Хамбург - втория по големина град в Германия, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на местните власти.

Федералната агенция за опазване на околната среда заяви, че това е първото подобно нападение, откакто през 1998 г. в Германия за първи път от близо 150 г. са забелязани вълци в дивата природа. Противопожарната служба съобщи, че необичайният инцидент е станал снощи и жената е била откарана в болница. Все още няма актуална информация за състоянието ѝ.

Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж в Халкидики

Тя е била нападната близо до гара "Алтона", на запад от центъра на града. Същата вечер полицията се отзовала на сигнал за диво животно, което било забелязано да плува в езерото Биненалстер в центъра на Хамбург. Служители на реда извадили вълка и според местни медии той бил откаран в парка за диви животни "Кльовенщеен" край Хамбург.

Властите смятат, че става дума за същия вълк, който през почивните дни бил забелязан в предградието "Бланкенезе". Според експерти животното е младо и случайно се е озовало в града. Вълците обикновено избягват контакт с хора и необичайната градска е много стресираща за тях.

Жена е с опасност за живота след нападение от мечка край Любляна

Eine Frau ist im Hamburger Bezirk Altona von einem Wolf verletzt worden. Die Polizei rückte an – und holte das Tier am Abend aus dem Wasser der Binnenalster. Seine Zukunft ist noch ungewiss. https://t.co/YZTl2BSJos — DER SPIEGEL (@derspiegel) March 30, 2026

През последните години нападенията на вълци срещу домашни животни в Европа будят все по-силна тревога сред селскостопанските производители. Миналата година ЕП гласува промяна на статуса на вълците от "строго защитени" на "защитени" видове. Миналата седмица германският парламент окончателно одобри законови промени, облекчаващи правилата за отстрел на вълци, които убиват или раняват домашни животни.

