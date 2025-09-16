5-годишно момиченце от Сърбия е било нападнато от вълк на плажа Агиос Николаос, Ситония, Халкидики, където е било на почивка със семейството си. Инцидентът е станал преди 8 часа сутринта, на 12 септември, когато детето си играело безгрижно на плажа.

Вълкът се появил внезапно и нападнал малкото момиченце, ухапвайки го отзад.

Благодарение на незабавната намеса на майката на детето и плажуващ мъж, които нападнали дивото животно с камъни, вълкът се отдръпнал и детето било спасено.

Малкото момиченце първоначално било откарано в местната болница с ухапвания и ожулвания по гърба, а след това преместено в в болница „Полигирос“, където получило първа помощ.

Властите издирват дивото животно с дронове, камери и капани. Компетентни уточняват, че инцидентът е станал в района на Неос Мармарас и посочват, че няма нужда от паника, а само от бдителност.