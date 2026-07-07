Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок.

Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша.

Издирването на 11-годишната Наталия продължава

От сестрата на изчезналото момиче става ясно, че през изминалата нощ е имало фалшива тревога за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите следата не се е потвърдила.

Доброволци и близки са разлепили снимки на издирваните в целия периметър от Белослав до Снежина. Към момента семейството е преустановило хаотичното търсене, за да не пречи на разследването, и изчаква сигурен сигнал.

Според близките детето е без багаж и резервни дрехи и най-вероятно е подложено на манипулация. Сестрата на Наталия призова мъжа да върне момичето.