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Търсенето се разшири и стигна няколко области
Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок.
Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша.
Издирването на 11-годишната Наталия продължава
От сестрата на изчезналото момиче става ясно, че през изминалата нощ е имало фалшива тревога за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите следата не се е потвърдила.
Доброволци и близки са разлепили снимки на издирваните в целия периметър от Белослав до Снежина. Към момента семейството е преустановило хаотичното търсене, за да не пречи на разследването, и изчаква сигурен сигнал.
Според близките детето е без багаж и резервни дрехи и най-вероятно е подложено на манипулация. Сестрата на Наталия призова мъжа да върне момичето.
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