Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръки до министрите на образованието проф. Георги Вълчев и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Тя призовава институциите да предприемат допълнителни превантивни мерки, за да защитят децата от сексуални посегателства.

Повод за реакцията на обществения защитник е публично оповестеният случай на мъж, осъждан три пъти за блудство с малолетни . Той е работил като охранител в столично училище, след като е представил чисто свидетелство за съдимост благодарение на настъпила юридическа реабилитация.

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В писмото си до МОН омбудсманът настоява директорите на училища да бъдат информирани за подобни рискове и да вземат съответните организационни мерки. Делчева подчертава, че когато се наемат външни фирми, чиито служители имат пряк достъп до учениците, трябва да се проявява особено внимание към сигурността.

Паралелно с това общественият защитник предлага промени в нормативната уредба, с които всички работодатели, наемащи хора за работа с деца, да бъдат задължени да правят справка в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия. В момента правилата позволяват работодателят да се довери само на представеното чисто свидетелство за съдимост, без да проверява в регистъра. Според Делчева това създава сериозен риск, особено когато училищата поверяват охраната си на външни фирми.

Омбудсманът се обръща и към МВР с редица въпроси около ефективността на регистъра. Тя пита дали реабилитираните лица се заличават от него, какъв е редът за достъп на работодателите и дали те трябва да подават заявление и да чакат до 14 дни за справка. Делчева настоява да разбере какви действия ще бъдат предприети, за да стане системата реално ефективна, и дали е осигурена директна връзка между нея и електронната система „Съдебен статус“.

В заключение Велислава Делчева напомня, че държавата е длъжна да предприеме всички необходими мерки за защита на децата от сексуално насилие. Затова тя препоръчва проверките в регистъра за педофили да станат задължителни за абсолютно всички, които работят с деца – включително в частни школи, занимални, детски клубове, при аниматорски и детегледачески услуги. По думите ѝ водещ принцип трябва да бъде единствено сигурността на децата.

Редактор: Мария Барабашка