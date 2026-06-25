Министърът на правосъдието Николай Найденов е сезирал Висшия съдебен съвет и Инспектората към него заради случай, свързан със съдебна реабилитация на многократно осъждан за сексуални престъпления срещу малолетни.

Повод за действията са публикации на „24 часа”, според които след получена реабилитация мъжът е бил назначен на работа, свързана с охрана на деца в училище, а впоследствие отново е попаднал в полезрението на разследващите органи по нов случай с деца.

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От Министерството на правосъдието посочват, че казусът поставя сериозни въпроси за начина, по който се прилага институтът на съдебната реабилитация при лица, осъждани за тежки престъпления срещу деца.

В сигнала до Инспектората към ВСС се настоява за извънредна проверка на производството, по което е постановена реабилитацията. Тя трябва да установи дали са спазени всички процесуални изисквания, дали делото е било разпределено по правилата за случаен подбор и дали са събрани необходимите доказателства за преценка на поведението на лицето.

Отделно министърът е поискал от Висшия съдебен съвет подробна информация за мотивите, с които съдът е приел, че са изпълнени законовите условия за реабилитация. Интерес представлява и дали са били разгледани експертни оценки за риска от повторно извършване на престъпление, както и дали са отчетени особеностите на предишните осъждания.

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Според Найденов общественият интерес изисква подобни решения да бъдат вземани с изключителна прецизност, когато засягат сигурността на деца.

„Допускането на реабилитация без категорични доказателства за трайно поправяне на извършителя може да създаде риск за най-уязвимите членове на обществото. Хората очакват не формално прилагане на закона, а максимална отговорност при случаи с толкова висока обществена значимост“, посочва още министърът.

Редактор: Цветина Петкова