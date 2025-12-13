-
Авариен генератор помага да се вдигне котвата на танкера "Кайрос"
„Купи и дари": Млади и възрастни в обща кауза в полза на най-уязвимите
Запознайте се с Робърт - първия протестиращ робот в България
Блокадата на българо-гръцката граница носи сериозни загуби за транспортния сектор
Огромна дупка на пътя: Жители на три видински села настояват за спешен ремонт
Колко ще ни струва новогодишната нощ в ресторант?
Васил Иванов и операторът Десислав Митов тръгват по следите на няколко тежки посегателства
Защо всеки трети педофил, изправен пред българския съд, излиза на свобода? В търсене на отговорите – Васил Иванов и операторът Десислав Митов тръгват по следите на няколко тежки посегателства над деца.
Последният случай – при който жертва в продължение на години е било 7-годишно момиченце от пловдивско село – завършва също с условна присъда.
Очаквайте „Условно правосъдие” – в „Темата на NOVA”, веднага след новините в 19:00 ч.
