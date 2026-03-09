Всекидневният поток от новини често ни дава повод за тревога, но това не отменя всички онези малки и значими моменти, които ни дават причина да се усмихнем. Вече 30 години Queen’s присъства именно в тях – в делниците и в празничните дни, в малките жестове и в големите поводи, които събират хората заедно.

По повод своята годишнина брандът инициира проучване, за да открие какво тревожи българите и какво им дава опора в период на несигурност. Изследването на Pragmatica, проведено по поръчка на Queen’s, показва, че въпреки външния шум, спокойствието винаги можем да намерим у дома, с близките и в личните си мечти. Повече информация вижте на queens30vsichkohubavo.bg .

Снимка: Queen's

От тези изводи се ражда платформата „На фона на всичко хубаво“, която ни напомня да погледнем към всички малки хубави моменти, които често изпускаме в ежедневието. През празничната година брандът внася допълнителна сладка нотка с нов вкус – бисквитена торта с комбинация от ягода, банан и ябълка. Специалното лимитирано предложение е вдъхновено от познатия вкус на рождените дни и споделените мигове.

Тридесетата годишнина се превръща не само в повод за равносметка, а и в покана да се обърнем към онова, което ни кара да обичаме живота – ден след ден, година след година.

