Пазаруването на авточасти онлайн вече е стандарт за много шофьори в България - по-голям избор, често по-добри цени и доставка до адрес. Но при автомобилите и колите има един важен принцип: не всяка част е еднакво „подходяща“ за дистанционна покупка. Някои компоненти са консумативи с ясни спецификации, други изискват диагностика, монтаж и понякога калибриране в сервиз. Ето практичен ориентир кои авточасти е разумно да се купуват онлайн и кои е по-добре от магазин/сервиз.

Кои авточасти са подходящи за онлайн покупка

Консумативи с точна спецификация (по VIN/каталожен номер)

Филтри (въздушен, маслен, горивен, купе), свещи, пера за чистачки, крушки, ремъци и ролки (когато комплектът е подбран точно за двигателя), части по обслужването. При тези продукти рискът е сравнително малък, стига да се избере правилната марка и да се сравнят каталожни номера. Онлайн е удобно и за по-рядко налични части за конкретна марка.

Масла и течности (с внимание към стандарта)

Моторни масла, антифриз, спирачна течност, трансмисионни масла - тук най-важни са спецификациите (ACEA, API, OEM допуски). Изберете продукт, който отговаря на изискванията на производителя на автомобила, а не просто „подходящ за много автомобили“.

Части за интериор/екстериор и дребни аксесоари

Постелки, кори, лайсни, щипки, капачки, дефлектори, багажни аксесоари. Дори да има разминаване, последствията рядко са критични за безопасността.

Акумулатори - онлайн, но с проверка на параметрите

Акумулатори могат да се купуват онлайн, ако знаете точните параметри: капацитет (Ah), пусков ток (EN), размер и поляритет, тип (AGM/EFB за Start-Stop). При съвременни автомобили често е нужна регистрация/адаптация на акумулатора - това вече е работа за сервиз.

Ако търсите разнообразие и бърза проверка по каталожни номера, разгледайте селекцията от авточасти и сравнявайте по VIN, за да избегнете грешки.

Кои е по-добре да се купуват от магазин/сервиз (или поне след консултация)

Спирачна система и компоненти, свързани с безопасността

Дискове, накладки, апарати, спирачни маркучи, лагери главини -причината не е само монтажът, при много модели има варианти по шаси, размери и производствени серии. Грешният избор води до шум, вибрации, неравномерно спиране и реален риск. Сервизът гарантира и правилно обезвъздушаване, момент на затягане и проверка.

Окачване и кормилно управление

Амортисьори, носачи, тампони, накрайници, биалетки - тук има значение състоянието на автомобила, а след монтажа често е задължителен реглаж. Пазаруването „на сляпо“ онлайн може да доведе до двойни разходи.

Електроника, датчици и части за двигатели

Дебитомери, ламбда сонди, EGR, дюзи, турбокомпресор, старт-стоп модули - при двигатели и електроника симптомът често има няколко възможни причини. Без диагностика рискувате да смените изправна част. Тук е по-разумно първо сервиз, после целенасочена покупка.

Как да намалим риска при онлайн поръчка

Проверявайте по VIN, сравнявайте OEM/каталожни номера, избирайте утвърдена марка, търсете ясни условия за връщане и гаранция. И най-важното: ако частта влияе на безопасността или изисква настройка, комбинирайте онлайн избора с професионален монтаж в сервиз. Така получавате най-доброто от двата свята - цена и избор онлайн, плюс сигурност и отговорност при ремонта.

Редактор: Цветина Петкова