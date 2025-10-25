Холивудската звезда Киану Рийвс преживя неприятен инцидент при една от редките си публични изяви през последните месеци. Докато актьорът поздравявал свои фенове и фотографи, преди да се качи в автомобила си, агресивна почитателка успяла да пробие охраната му и да се нахвърли към вратата на колата.

На видеозапис, разпространен от очевидци, се вижда как фенката се промъква през тълпата и в последния момент се втурва към актьора. Благодарение на бързата реакция на охранителите, Рийвс остава невредим.

Рапърът Уиз Калифа се скара на фен, който го замерял с пари на сцената

Очевидци разказват, че жената крещяла, че е „божествената съпруга“ на Киану Рийвс и молела да бъде допусната при него. „Не позволявайте да ме наранят, гадове!“, викала тя, обръщайки се към служителите по сигурността.

Инцидентът предизвика смут сред присъстващите, но актьорът запазил самообладание и не реагирал агресивно. Малко след това автомобилът му потеглил, а жената била отведена от охраната.

Нападнаха Джейми Фокс, докато вечеря със семейството си

Рийвс, известен със своята скромност и дистанцираност от светския живот, рядко се появява публично, което прави инцидента още по-неочакван.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова