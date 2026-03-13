Депутатите приеха предложението да задължат служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир.

След като вчера парламентарната Комисия по отбрана първа прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закона за ратифициране, днес и в програмата на парламента беше включен проект на такова решение. Вносители са депутатите от "ДПС-Ново начало".

По-рано днес премиерът и външният министър съобщиха, че служебното правителство ще сезира КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир. причината, според Надежда Нейнски, е, че "има резерви по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет".

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари. Организацията е създадена, за да поддържа мира и да възстановява щетите в Ивицата Газа. Досега 9 държави са се ангажирали да дадат общо 7 милиарда долара за целта. Към настоящия момент 25 от 62-те поканени държави са подписали Устава на Съвета. Европейските държави изразиха загриженост относно възможността бордът да узурпира ролята на ООН, тъй като стана ясно, че смята да се занимава с мира на планетата като цяло. Тръмп заяви, че той би могъл потенциално да замени ООН.

На 25 януари тогавашният външен министър Георг Георгиев обяви, че подписаното от премиера в оставка членство няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание.