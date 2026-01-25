Подписаното от премиера в оставка Росен Желязков членство на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание. Това потвърдиха за NOVA от Министерството на външните работи.

Само дни след подписването на документа в Давос Желязков обяви, че още през следващата седмица в парламента ще бъде внесен ратификационен законопроект, за да може присъединяването да влезе в сила. Впоследствие обаче външният министър в оставка Георг Георгиев отхвърли този сценарий и заяви, че решението трябва да бъде оставено на следващия състав на Народното събрание.

По думите на Георгиев "България ще може да избере дали да се възползва от възможност за участие в реконструкцията на Газа - за установяване на траен мир".