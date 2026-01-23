Подписът на премиера в оставка Росен Желязков за присъединяването на България към Съвета за мир не е предизвикал напрежение сред останалите държави от Европейския съюз, но позицията на страната ни в тази инициатива е по-скоро странна. Това заяви политологът доц. Огнян Минчев в ефира на „Пресечна точка“.

Той подчерта, че България е втората държава от ЕС, която се е включила в инициативата, като единственият друг европейски лидер е унгарският премиер Виктор Орбан. Според Минчев това поставя страната ни в специфична и трудно обяснима позиция спрямо европейските ѝ партньори.

Ползи или щети за България ще донесе Съветът за мир

Политологът отбеляза, че Съветът за мир е частна международна инициатива на американския президент: „Тръмп еднолично определя структурата на Съвета – той изпраща покани, приема членове и може да оттегля покани“. Според него фактът, че Съветът за мир се намира под прякото влияние на Тръмп, крие потенциални рискове за България, тъй като част от решенията, вземани в рамките на тази структура, може да не съвпадат с националния интерес на страната.

Доц. Минчев изрази мнение, че българските политици вероятно търсят благосклонност от страна на Тръмп на фона на вътрешнополитическата конкуренция. По думите му присъединяването към Съвета за мир може да се разглежда и като елемент от политическото съперничество между ГЕРБ и евентуалния бъдещ политически проект на Румен Радев. „Присъединяването на България беше прибързано. Липсваше публично обсъждане и ясен анализ на ползите и рисковете“, подчерта политологът.

Керемедчиев: Няма никакви външнополитически ползи за България от Съвета за мир

Той напомни, че в рамките на следващите три години страната ни ще трябва да вземе решение дали да плати около 1 милиард долара, за да остане постоянен член на Съвета за мир. Според Минчев тази структура би могла да се конкурира с Организацията на обединените нации, само ако бъде трансформирана в по-широка и публична платформа с ясно разписани права и механизми за участие на всички членове. Въпреки това, той изрази скептицизъм, че подобна структура може реално да се превърне в алтернатива на ООН.

Целия разговор гледайте във видеото.