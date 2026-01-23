Създаването на т.нар. Съвет за мир беше голяма изненада. Бившият външен министър Надежда Нейнски вече коментира дали това е международен договор, който трябва да се ратифицира, или акт на самостоятелна воля на изпълнителната власт на САЩ.

В предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS темата за българското участие коментираха политологът проф. Милена Стефанова, политическият анализатор Слави Василев, комуникационният експерт Нидал Алгафари и бившният депутат от ПП-ДБ Стоян Михалев.

Най-вероятно Доналд Тръмп направи поредната акция, не бива да забравяме неговите екзотични виждания, които понякога водят до добри резултати, а понякога заглъхват. Това каза политологът проф. Милена Стефанова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Според нея не е възможно американският президент да е изпратил поканата до Румен Радев в лично качество.

Политическият анализатор Слави Василев смята, че България е направила добре, че се е присъединила към Съвета за мир. „Така страната ни изглежда като самостоятелна държава, способна на самостоятелна политика. Това не означава, че отиваме на Изток, имайки предвид кои други държави са се присъедини. Ние виждаме, че имаме интерес да бъдем в този Съвет, защото България традиционно е имала много силни позиции в Близкия изток”, допълни той.

Според Стефанова рисковете и ползите за нас са били добре преценени, но може би не е имало време те да бъдат представени пред обществеността. Тя е на мнение, че ще имаме повече ползи, отколкото щети с това решение. Василев изрази съгласие със Стефанова по този въпрос и допълни, че страната ни вече има пряка връзка с Тръмп точно заради тази инициатива, а това може да помогне за решаването на много външнополитически въпроси за България.

„Никой не знае как е взето решението България да е част от Съвета за мир. Да бъдем заедно със страни, които са полудемокрации или откровено авторитарни режими, е много тежко унижение и срам за българската нация”. Това каза бившният депутат от ПП-ДБ Стоян Михалев за присъединяването на страната ни към Съвета. По думите му е очевидно, че големите държави в ЕС се разграничават към този момент от Съвета на Тръмп и много ясно показват, че не искат да бъдат част от него.

Според комуникационния експерт Нидал Алгафари българската държава не губи нищо от това, че е част от един съвет за мир. „По-добре да сме вътре, отколкото да сме отстрани, по-добре да сме на масата, отколкото да сме до стената”, заяви той.

Слави Василев заяви, че ще стане член на партията на Румен Радев, когато тя бъде създадена. „Аз съм убеден в него. Вярвам, че ще бъде политическият лидер, който може да извади България от тресавището, в което се намира”, коментира той.

Василев каза още, че темата дали Радев ще ползва вече създадена политическа формация, за да отиде на избори, или ще намери друг вариант, не е толкова важна. Според Стефанова обаче този въпрос е от голямо значение. Василев продължи, че ключовата тема са посланията и хората, които ще бъдат част от този проект.

По думите на Стефанова Василев „говори като партиен пропагандатор”. Тя сподели, че ако човек е политически анализатор, не би си позволил да защитава така Румен Радев. „Девет години слушаме как Радев говори популистки от уюта на президентството. Нито веднъж не е предприел конкретно действие или показал, че иска борбата с мафията да се случи”, подчерта още тя. Василев изрази несъгласие с тази теза и допълни, че гражданите ще решат на изборите какви са били действията на Радев през годините.

Стоян Михалев коментира за оставката на Радев, че „нещата му напомнят на минали периоди в нашата история, когато задкулисието виждаше, че има проблеми и, за да оцелее, се прегрупирваше и изкарваше новия спасител на терена”. „Това го видяхме с Царя, след това го видяхме с падаря, после го видяхме в един по-късен период и с чалгаря. Сега явно е моментът на мундира”, каза Михалев.

Според Алгафари е трудно да се прецени Румен Радев накъде точно ще се насочи на политическия терен. „Радев разпокъсваше на малки парчета всички политически формации около себе си, за да може в един момент той да дойде на бял кон и да създаде някаква вълна, в която всички трябва да се увлечем”, каза още комуникационният експерт.

