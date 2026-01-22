Премиерът в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Българският министър-председател участва в церемонията, която се състоя в Давос.

В сряда, преди отпътуването на Желязков, правителството е взело решение България да се присъедини към държавите учредителки на Съвета за мир на Тръмп. Предстои ратификация от българския парламент, съобщиха от правителствения пресцентър.

„Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване“, заяви Желязков. Той подчерта, че България няма финансов ангажимент. „Нашето участие е изцяло доброволно и се оценява подобаващо както от САЩ, така и от международната общност“, отбеляза министър-председателят. Първоначално Тръмп поиска вноска от 1 млрд. долара от държавите, които искат да участват, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Официалната покана до България беше изпратена в понеделник до президента в оставка Румен Радев, часове преди той да обяви, че се оттегля от поста си. В сряда пък от президентството съобщиха, че Радев е отказал на Тръмп българското участие, докато не се проведат избори за редовен кабинет.

Снимка: Правителствен пресцентър

Съветът за мир ще работи с много организации, включително Организацията на обединените нации, заяви Тръмп в началото на церемонията по подписване на Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир за следвоенното управление на Газа. Американският президент е неин домакин. По-рано той заяви пред репортери, че Съветът "може би" ще замести ООН.

Единствените представители на ЕС в Давос са българският премиер Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан. По време на подписването на Хартата министър-председателят ни и президентът на САЩ си размениха две дълги ръкостискания. Тръмп дори приятелски потупа Желязков по гърба и двамата разговаряха за кратко.

Сред членовете на Съвета за мир на президента Тръмп са лидери и представители на Монголия, Узбекистан, ОАЕ, Турция, Саудитска Арабия, Катар, Парагвай, Пакистан, Косово, Казахстан, Йордания, Индонезия, Унгария, България, Беларус, Египет, Азербайджан, Армения, Аржентина, Албания, Виетнам, Мароко и Бахрейн.

Снимка: БГНЕС

„Всички те са мои приятели", каза Тръмп за лидерите на сцената, съгласили се да се присъединят към Съвета. Той очаква и други държави да се присъединят.

"Хартата вече е в сила и Съветът за мир е официална международна организация", заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит.

„Днес България се присъедини към Съвета за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов“, заяви Желязков след официалната церемония. Той припомни, че Младенов дълги години представлява достойно страната ни като специален пратеник за Близкия изток на ООН и изрази увереност, че под неговото ръководство ще бъде установен траен и устойчив мир в Газа. Желязков посочи още, че страната ни традиционно е в много добри отношения както с Държавата Израел, така и с Палестина, което е гаранция, че ролята на България се оценява като конструктивна и изключително ползотворна.

„Мирът и сигурността в региона на Близкия изток винаги са били от стратегически важно значение за България“, коментира министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев, който е част от водената от премиера Желязков делегация в Давос.

Тръмп подписа учредителната харта на Съвета за мир в Давос

Георгиев обясни, че постигането на мир е предпоставка за предотвратяване на миграционна криза, подобна на тези, които сме виждали в близкото минало. Министърът на външните работи подчерта, че България подкрепя 20-точковия план на президента Тръмп за постигане на мир в Газа, а също и Плана за Газа, който беше одобрен с резолюция на Съвета за сигурност на ООН. „Двете са неразривно свързани и не на последно място фактът, че именно българин е върховният представител за Газа, който ще бъде част от Изпълнителния комитет към борда, за мен е признание както за невероятната работа, която господин Младенов ще свърши, така и за капацитета, който ще бъде инвестиран в подкрепа на мира в региона на Близкия изток“, допълни външният ни министър.

Георгиев подчерта още веднъж, че участието на България в Съвета за мир под ръководството на Тръмп не води до финансов ангажимент за страната ни. „Финансовите приноси са доброволни. Нито една държава не е задължена за такъв“, каза още той и допълни, че взетите от Съвета решения нямат автоматично прилагане в територията на която и да е от държавите членки.

Видео: "Ройтерс"

По време на изявлението си в Давос американският президент Доналд Тръмп посочи, че САЩ скоро ще проведат разговори с иранското правителство. „Иран иска да преговаря и ние ще преговаряме", каза американският държавен глава.

⇒ Поздравления към България дойдоха и от Посолството на САЩ у нас. В официалната страница на ведомството във Facebook пише:

"Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света.

Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета — президента Доналд Дж. Тръмп.

Отдаваме признание и на външния министър (2010-2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа."



Редактор: Станимира Шикова