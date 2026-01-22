Политически реакции, след като премиерът в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Желязков участва в церемонията, която се състоя в Давос.

В сряда кабинетът е взел решение България да се присъедини към държавите учредителки, но предстои ратификация от парламента, съобщиха от правителствения пресцентър.

Първоначално Тръмп поиска вноска от 1 млрд. долара от държавите, които искат да участват, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване. „Нашето участие е изцяло доброволно и се оценява подобаващо както от САЩ, така и от международната общност“, каза Росен Желязков.

„Вчера е имало заседание, на което е даден мандат на премиера в оставка Росен Желязков. Нито можем да променим датата на поканата, нито можем да променим датата, на която се провежда тази инициатива. Мисля, че друг политик се концентрираше толкова много върху датите. Ние се концентрираме върху съдържанието”, заяви Деница Сачева от ГЕРБ.

Според нея е важно България да има своя глас по отношение на въпросите свързани със сигурността.

„Ние сме гранична зона по отношение на Близкия изток, по отношение на миграцията. Като такава държава, продължаваме да изпълняваме най-съвестно и отговорно нашите ангажименти. И това по никакъв начин не противоречи на интереса на Европейския съюз. Ние ще продължим да бъдем част от всички решения, свързани с европейския консенсус. И най-вече, разбира се, това е и акт, който трябва да бъде разглеждан и в подкрепа Близкият изток да бъде зона, която не е източник на конфликти. Имаме достатъчно време да убедим всички в Народното събрание, че това решение е добро за България”, заключи депутатът.

Божидар Божанов от ДБ определи присъединяването на България като „грешно, неадекватно и опасно" решение на правителството.

„Това е пробив срещу общата политика на ЕС. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където ще се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в пореден Троянски кон и застава заедно с Орбан, е много тревожно. Останалите държави там са Беларус и страни с авторитарни режими. България не следва да има място там”, заяви Божанов.

България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО)

„Мястото на България е в сърцето на Европа и Европа трябва да бъде единна, да взима единно решенията си и да не бъде пробивана през една или друга по-слаба държава”, смята Божанов. Той поздрави Николай Младенов за позицията, която заема.

„Но този съвет не е само за Газа. Той е заявка за нещо много повече и това не може да бъде решение, взето от отиващо си правителство без никаква консултация с парламента”, смята Божанов.

Според Атанас Славов това действие на премиера и външния министър влиза в директна колизия с няколко конституционни принципа и разпоредби. „Член 4 от Конституцията ясно посочва, че Република България участва в изграждането и развитието на ЕС. Това означава, че ние трябва предварително да консултираме в рамките на ЕС всяка външнополитическа инициатива. Част от договора за Блока е изграждането на общата външна политика и политика по сигурност. Член 24 от Конституцията изисква външната ни политика да следва принципите на международното право. Основният ни закон изисква България да се присъединява към международни организации след вземане на решение от МС, предварителни консултации и ратифициране на договор от парламента”, каза Славов. И заключи, че нито едно от тези неща не се е случило, преди премиерът и външният министър да заявят, че ние ставаме част от Съвета за мир.

„Когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам" - това са думите на Бойко Борисов. Пеевски е под тежки санкции от САЩ и той много иска да се сложи на Тръмп. И сега българският премиер, барабар Петко с мъжете, отишъл да се снима там. Президентът Радев не предприема никакъв ход - най-подозирания за Троянски кон. Прави го Бойко Борисов с неговото правителство по искане на Делян Пеевски. България за пореден път се превръща в Троянски кон на ЕС”, каза Ивайло Мирчев.

Позиция дойде и от Делян Пеевски.

„Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес", се казва в позицията, разпространена от пресцентъра на „ДПС-Ново начало".

„Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони. За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред", се казва в позицията.

