Президентът в оставка Румен Радев отправи благодарности към хората, подкрепили него и вицепрезидента Илияна Йотова, няколко дни след като официално обяви пред Конституционния съд желанието си да се оттегли от поста.

"Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!", заяви в страницата си във Facebook Румен Радев.

