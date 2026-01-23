„За България няма никакви външнополитичски ползи от участието ѝ в Съвета за мир”. Това заяви в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи.

Той коментира българското участие в новосформираната структура и обясни причините за липсата на ползи за страната ни. „На първо място Доналд Тръмп е пожизнен председател на този Съвет. Второ - той има пълните права да налага вето върху всяко едно решение, тоест американският президент ще решава еднолично. Трето - голяма част от тези решения може да са в противоречие с резолюции на ООН”, каза той.

Ползи или щети за България ще донесе Съветът за мир

„Ако България не участва финансово, както каза Росен Желязков, то как ще участва? Ние по какъв начин ще сме съпричастни с плана за възстановяване на Газа, който в момента е сложен на масата?”, запита Керемедчиев.

Мариян Карагьозов от Института по балканистика към БАН коментира реакцията на Европа по повод учредяването на Съвета. По думите му тя е доста хладна и това се дължи на факта, че първоначално се говореше за борд за мир, който да е съсредоточен върху въпроса за решаване на хуманитарната ситуация в Газа, но представеното накрая е много по-общо и представлява опит за създаване на паралелно ООН с много по-малка легитимност, заяви Карагьозов.

Експертът коментира и структурата на Съвета. По думите му на всяко ниво липсва демократична легитимност, защото това са хора, директно посочени от американската администриция, които никой не е одобрявал. Карагьозов допълни, че още не е ясно дали Израел признава и ще бъде съгласен да работи с този Съвет за мир.

Желязков поздрави Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа

Милен Керемедчиев допълни, че към момента Тел Авив се е изказал позитивно единствено за Николай Младенов, но няма официално становище за останалите членове на структурата.

