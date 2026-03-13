Правителството ще сезира Конституционния съд, ако парламентът внесе решение, с което да го задължи да ратифицира членството на България в Съвета за мир. Това каза на брифинг във Външното министерство служебният премиер Андрей Гюров.

След като вчера парламентарната Комисия по отбрана прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закон за ратифициране на българското участие в Съвета за мир на американския президент, днес в програмата на парламента беше включен проект на такова решение.

Според него политическите партии преминават в условия на предизборна кампания. "Определени политици опитват да търгуват националните интереси срещу позицията си в списъка "Магнитски". Има много ясна практика на КС, която казва, че НС не може да вменява действия на служебното правителство. Ако такова решение бъде прието, ще сезираме Конституционния съд. Кабинетът няма да се води от такива действия", коментира Гюров.

Гюров: Обсъждаме мерки относно цените на горивата на фона на конфликта в Близкия изток

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари. Организацията е създадена, за да поддържа мира и възстановява щетите в Ивицата Газа. Досега 9 държави са се ангажирали да дадат общо 7 милиарда долара за целта. Към настоящия момент 25 от 62-те поканени държави са подписали устава на Съвета. Европейските държави изразиха загриженост относно възможността бордът да узурпира ролята на ООН, тъй като стана ясно, че смята да се занимава с мира на планетата по принцип. Доналд Тръмп заяви, че той би могъл потенциално да замени ООН.

Според служебния външен министър Надежда Нейнски посочи, че е направена проверка на документите по членството в Съвета за мир: "Доста трудно се сдобих с тях. Разполагаме с всички книжа, внесени в МС. Имаме резерви по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет. Затова ще искаме становището на КС дали се влиза в противоречие с Конституцията и законите, ако решение за ратификация дойде от парламента".

Външното министерство следи постоянно ситуацията чрез кризисен център и ситуационен център, поддържа контакт с международни партньори и с Николай Младенов, както и с други държави от региона, за да се реагира ефективно и при нужда да се осигури помощ и евакуация на български граждани. Туристическият сектор и други уязвими групи също се наблюдават, за да може при ескалация да се предприемат мерки своевременно.

ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА

Според министър-председателя е събрана информацията за наличности, закупени количества, процеса на преработка и възможности за съхранение на горива. "Мерките са таргетирани от най-засегнати от цените на горивата - това са между милион и милион и половина граждани. Те ще бъдат активирани, ако стойностите на колонките за продължителен период от време надвишат борсовите цени на горивата. В такъв случай няма да има нужда от заявления или ваучери, средствата ще постъпят директно по сметките на уязвимите граждани", обясни Гюров.

Правителството се подготвя за най-лошите варианти в конфликта в Близкия изток. Надяваме се все пак развитието да не е такова. Нямаме информация, която би ни притеснила повече отколкото в момента, добави той.