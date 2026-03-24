Румъния продължава да има един от най-високите проценти на смъртни случаи след катастрофи в целия ЕС, наред с България и Хърватия. Това сочат предварителните данни на Европейската комисия за загиналите по пътищата за 2025 г.

Около 19 400 смъртни случая са установени в рамките на Съюза. Това представлява намаление с 3% спрямо 2024 г., което означава, че по европейските пътища са загинали 580 души по-малко.

Напредъкът в областта на пътната безопасност варира значително в отделните държави. Между 2024 г. и 2025 г. се наблюдава забележителен спад в Естония (-38%) и Гърция (-22%). Белгия, България, Дания, Полша и Румъния понастоящем са на път да постигнат целта за намаляване с 50% на смъртните случаи по пътищата до 2030 г.

Швеция и Дания са имали най-безопасните пътища през 2025 г., както и през предходните години, с нисък процент на смъртни случаи от съответно 20 и 23 смъртни случая на милион жители.

• За всеки смъртен случай приблизително петима души са сериозно ранени. Това означава, че около 100 000 души в целия ЕС страдат от тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия всяка година.

• Данните за 2024 г. показват, че селските пътища продължават да бъдат най-опасни, като 53% от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия се случват там, в сравнение с 38% в градските райони и 8% по магистралите.

• В градските райони уязвимите участници в пътното движение (пешеходци, велосипедисти и ползватели на двуколесни моторни превозни средства и устройства за лична мобилност) представляват 70% от всички смъртни случаи по пътищата. Смъртните случаи в градските райони се случват предимно, когато катастрофата включва автомобили и камиони.

• Като цяло мъжете (77%) значително надвишават броя на жените (23%) в смъртните случаи по пътищата.

• Все по-голяма загриженост буди непропорционално високият дял на младите хора (18 - 24 години) и възрастните хора (на възраст над 65 години) в смъртните случаи по пътищата - особено сред хората, които ходят пеша и карат велосипеди.

• Водачите на автомобили и пътниците представляват 44% от всички смъртни случаи, докато ползвателите на двуколесни моторни превозни средства (мотоциклети и мотопеди) представляват 21%, пешеходците - 18%, а велосипедистите - 9%. Въпреки че устройствата за лична мобилност (предимно електрически скутери) представляват едва 1% от общия брой, броят на смъртните случаи, свързани с тях, се е увеличил значително между 2021 г. и 2024 г.

Настоящите данни се основават на предварителни данни за 2025 г. Окончателните резултати ще бъдат публикувани от Комисията през есента.

