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Министерският съвет назначи и нов заместник-председател на агенцията
Министерският съвет прие решение, съгласно което Асен Тутеков, заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), ще изпълнява функциите на председател на агенцията до избирането на нов титуляр.
Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР, считано от 19 юни 2026 г.
Кабинетът ще предложи временно изпълняващ председател на Държавна агенция „Разузнаване”Редактор: Мария Барабашка
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