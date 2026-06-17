Министерският съвет прие решение, съгласно което Асен Тутеков, заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), ще изпълнява функциите на председател на агенцията до избирането на нов титуляр.

Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР, считано от 19 юни 2026 г.

Кабинетът ще предложи временно изпълняващ председател на Държавна агенция „Разузнаване”

Редактор: Мария Барабашка