Държавна агенция „Разузнаване” отново е в дневния ред на кабинета. Очаква се по време на редовното заседание правителството да избере временно изпълняващ длъжността председател на ДАР.

Причината - въпреки че миналата седмица беше предложено на Народното събрание да бъде назначен на поста за още 5 години настоящия началник на службата Антоан Гечев, това все още не е станало факт.

Правителството предлага Антоан Гечев за нов мандат начело на Държавна агенция „Разузнаване“

Мандатът на Гечев обаче изтича днес и все още гласуването на това предложение не е заложено в програмата на парламента. Така, за да не остане Разузнавателната агенция без председател, на поста ще има временно изпълняващ тази длъжност.

Редактор: Ивета Костадинова