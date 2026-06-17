Снимка: БГНЕС
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Държавна агенция „Разузнаване” отново е в дневния ред на кабинета
Държавна агенция „Разузнаване” отново е в дневния ред на кабинета. Очаква се по време на редовното заседание правителството да избере временно изпълняващ длъжността председател на ДАР.
Причината - въпреки че миналата седмица беше предложено на Народното събрание да бъде назначен на поста за още 5 години настоящия началник на службата Антоан Гечев, това все още не е станало факт.
Правителството предлага Антоан Гечев за нов мандат начело на Държавна агенция „Разузнаване“
Мандатът на Гечев обаче изтича днес и все още гласуването на това предложение не е заложено в програмата на парламента. Така, за да не остане Разузнавателната агенция без председател, на поста ще има временно изпълняващ тази длъжност.Редактор: Ивета Костадинова
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