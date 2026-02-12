Човек загина при силна буря във Франция, а стотици хиляди домакинства останаха без електричество, предаде ДПА. Вътрешният министър Лоран Нуниез съобщи, че човекът е намерил смъртта си през нощта срещу четвъртък в Югозападна Франция.

Според информация в медиите става дума за шофьор на камион, чийто автомобил е бил ударен от падащи клони.

Около 850 000 домакинства в Южна Франция са останали без ток, съобщи електроразпределителната компания "Енеди" пред френски медии.

Силни ветрове имаше и на испанския остров Майорка, популярен сред туристите. В 5 френски региона е обявена най-високата степен на предупреждение за буря – червен код. През нощта срещу четвъртък бяха отчетени пориви на вятъра със скорост до 160 километра в час. Това доведе до нарушения в разписанието на влаковете.

В испанската област Каталуния, където се намира Барселона, властите също обявиха червен код заради силни ветрове и като предпазна мярка затвориха училищата.

Според службата за гражданска защита падане на дърво е ранило тежко човек, а няколко железопътни и пътни участъка временно са били блокирани от паднали дървета. На остров Майорка вятърът е достигнал 150 километра в час в някои планински райони, заяви метеорологичната служба AEMET. Няма информация за жертви или сериозни щети.

