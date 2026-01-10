Около 15 души загинаха при инциденти заради метеорологичната обстановка тази седмица в цяла Европа, след като ветрове и бури с висока сила причиниха хаос в пътуванията, затвориха училища и спряха електрозахранването на стотици хиляди хора при минусови температури.

Бурята премина през югозападен Корнуол и части от Уелс през нощта от четвъртък до петък, с пориви до 160 километра в час, събори дървета и остави десетки хиляди домове без ток. Мъж беше намерен мъртъв в град Хелстън в Корнуол в петък, след като дърво падна върху каравана, съобщи британската полиция. „Трагично, мъж на около 50 години беше намерен мъртъв в каравана“, се казва в изявление на полицията на Девън и Корнуол. По-голямата част от Обединеното кралство остава под предупреждение за сняг и лед в събота, съобщи националната метеорологична агенция Met Office. От агенцията предупредиха, че ледът може да причини „смущения“ в Шотландия и Северна Англия. Обилният снеговалеж, последван от бурята, доведе до затваряне на около 250 училища в Шотландия през по-голямата част от първата седмица след коледната ваканция. Около 28 000 домове все още бяха без ток в началото на уикенда в югозападна Англия и Мидландс.

Мощна буря нанесе щети в Турция

Бурята Горети премина и през други части на Северна Европа, а близо 100 000 домове във Франция все още бяха без ток в събота сутринта.

Междувременно железопътният трафик на дълги разстояния бавно се възобнови в събота в Северна Германия, след като беше напълно спрян в петък поради друга буря, наречена Ели, съобщи железопътният оператор Deutsche Bahn. В далечния север на страната пристанищният град Хамбург, силно засегнат от голямо количество сняг, остава особено засегнат от стихията. Редица железопътни услуги все още няма да бъдат възстановени в събота, по-специално тези, които свързват Хамбург с Копенхаген, Амстердам и Хановер. Очаква се услугите от Хамбург до западния регион Рур или до Берлин да бъдат възстановени през събота.

