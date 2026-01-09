Снимка: Стопкадър
-
Вятърът събори покрив на къща в град Коджаели
Мощна буря нанесе сериозни щети в турския град Коджаели. Местни жители заснеха кадри, на които се вижда как ураганен вятър отнася покрив на къща. Шофьори публикуваха и видеа с обърнати автомобили и камиони на една от магистралите в района на Истанбул.
Няма информация за пострадали хора.
Заради лошите метеорологични условия синоптиците предупредиха и за опасно силно вълнение по крайбрежието, което доведе до нарушения в графика на морския транспорт.
Хиляди гръмотевици удариха България през изминалата нощ
Ветровете в двата големи западни региона на страната – Мармара и Егейския регион, са достигали постоянна скорост от около 70 км/ч, с пориви от над 90 км/ч.Редактор: Ралица Атанасова
