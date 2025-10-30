Крал Чарлз III официално премахна всички кралски титли на своя брат Андрю, включително титлата „принц“. Това обяви Бъкингамският дворец днес. Отсега нататък бившият принц ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор.

„Негово Величество днес започна официална процедура за отнемане на титли и отличия на принц Андрю“, се посочва в изявлението на двореца.

Принц Андрю, на 65 години, носеше титлата „принц“ и обръщението „Негово Кралско Величество“ от раждането си като син на кралица Елизабет II. На своята сватба със Сара Фъргюсън през 1986 г. той получи титлата херцог на Йорк, както и граф на Инвърнес и барон Килили от покойната си майка.

Сред отличията, които вече няма да носи, са Орденът на Гартера и Рицарският велик кръст на Викторианския орден.

Децата на Андрю – принцесите Беатрис и Юджини – запазват своите титли като дъщери на син на суверен, съгласно Писмото на патента на крал Джордж V от 1917 г.

Освен това Андрю ще загуби и жилището си в Роял Лодж в Уиндзор.

„Досега договорът му за Роял Лодж му осигуряваше правна защита да продължи да живее там. Сега е връчено официално уведомление за прекратяване на договора, и той ще се премести в друго частно жилище. Тези санкции се считат за необходими, въпреки че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си“, се посочва в изявлението.

Дворецът подчерта, че „Негово и Нейно Величество искат да заявят, че мислите и най-искрените им съболезнования са и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие.“

Решението за отнемане на титлите и отличията на принц Андрю е на крал Чарлз III, но Андрю отрича обвиненията срещу себе си.

За последен път член на британското кралско семейство е бил официално лишен от титла с принц Ернест Август, херцог на Кумбърланд и Тевиотдейл, след като се заклева на вярност на Германия по време на Първата световна война.

Новината идва след като на 17 октомври Андрю обяви, че ще се откаже от използването на кралските си титли и други отличия във връзка с повишен интерес към връзките му с Джефри Епстийн, починал в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения за трафик на сексуални услуги. Въпреки това по това време той запази титлите си и продължи да бъде известен като принц Андрю.

Андрю се оттегли от публичните си кралски задължения през 2019 г. след скандалното си интервю за BBC, в което обсъждаше връзките си с Епстийн. Засилен интерес към случая има след публикуването на посмъртните мемоари на жертвата на Епстийн – Вирджиния Джуфре, която почина на 41 години през април. В книгата си тя твърди, че Андрю „е вярвал, че сексът с мен е негово право по рождение“, описвайки три случая, които Епстийн е уредил, когато е била на 17 години.

Принц Андрю многократно отрича извършването на неправомерни действия.

През януари 2022 г. кралица Елизабет II лиши сина си от военните титли и покровителства, след като съдия отхвърли опита му да прекрати делото за сексуално насилие, заведено от Джуфре. По-късно той уреди споразумение с Джуфре извънсъдебно при неизвестна сума.

Редактор: Дарина Методиева