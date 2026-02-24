Камарата на общините в парламента на Великобритания одобри във вторник публикуването на документи, свързани с назначаването на бившия британски принц Андрю за търговски представител - позиция, заемана от него в продължение на десетилетие. Подозира се, че през това време е предавал правителствена информация на покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде "Асошиейтед прес".

Агенцията отбелязва, че все още не е ясно кога документите ще бъдат публикувани, тъй като братът на крал Чарлз Трети, беше арестуван миналата седмица по подозрения за злоупотреба със служебно положение. Правителството заяви, че не иска да се намесва в разследването.

Лидерът на опозиционните либерални демократи Ед Дейви, който внесе предложението, твърди, че е време за прозрачност. „В много отношения това е първият наистина глобален скандал: от Белия дом и Силициевата долина до Осло и Париж, но това е и дълбоко британски скандал, достигащ чак до върха на британския елит“, каза Дейви при откриването на дебата.

По-малкият брат на крал Чарлз Трети, който бе лишен от титлите си миналата година поради разкрития за връзките му с Епстийн, беше арестуван миналата седмица. Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както е известен сега, бе освободен без да му бъдат повдигнати обвинения, като разследването продължава.

Дебатът в британския парламент следва решението на Министерството на правосъдието на САЩ да публикува милиони страници документи, свързани с Епстийн, които разкриват как финансистът е използвал международна мрежа от богати, престижни приятели, за да придобие влияние и да експлоатира сексуално млади жени.

