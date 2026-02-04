Трусът от новите документи на сексуалния престъпник Джефри Епстийн беше усетен силно и във Великобритания. След новите разкрития около бившия принц Андрю, братът на крал Чарлз III напусна имението Уиндзор, а лондонската полиция започна разследване срещу него.

"Има много сериозни основания той да бъде разследван за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и от Националната агенция за борба с престъпността за злоупотреба с обществена длъжност", заяви кралският биограф Андрю Лоуни.

Досиетата „Епстийн“: Новите документи показват Андрю Маунтбатън-Уиндзор коленичил над легнала жена (СНИМКИ )



Друг високопоставен британец - посланикът в Съединените щати лорд Питър Манделсън, също се оказа главно действащо лице в досиетата "Епстийн".

Снимка: Getty Images

Нови разкрития по случая "Андрю - Джефри Епстийн"



Пред парламента британският премиер призна, че е знаел за връзките на лорда с Джефри Епстийн. "Това, което не беше известно, бяха дълбочината и обхватът на връзката. Той лъжеше за това всички в продължение на години", коментира Киър Страмър.

🚨EU Politician Lord Peter Mandelson implicated with Epstein and continued visits to Russia🚨



The emails show years of casual, unguarded exchanges between Mandelson and Jeffrey Epstein while Mandelson was repeatedly traveling to Russia.



In messages from 2011-2013, Mandelson… pic.twitter.com/exkRxZyYMC — The Epstein Files (@TheEpsteinFiles) February 4, 2026

♦ Полша обяви, че започва разследване за връзки между Джефри Епстийн и руското разузнаване. Това става, след като американското правосъдно министерство публикува милиони документи, свързани с насилника. Те разтресоха световния елит и предизвикаха политически кризи в редица държави.

Снимките, направени от Епстийн, както и личните тайни, които е научил, предполагат събиране на компромати за изнудване на хора, обясни полският премиер Доналд Туск. "Все по-голям брой коментатори и експерти предполагат, че е много вероятно това да е била предварително обмислена операция от руското КГБ. Това е така нареченият „меден капан“ - сладка стръв, заложена за елита на западния свят, предимно на Съединените щати", заяви Туск.

Русия е повтаряща се тема в досиетата на Епстийн, включително твърдението, че Бил Гейтс е търсил лечение за болест, предавана по полов път, с която се заразил от руски момичета. "Възможно е да насърчим и други партньори да проведат международно разследване по този случай", каза още Туск.

Още през декември говорителката на външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че досиетата на Епстийн показвали "лицемерието на западните елити".

♦ Американският президент Бил Клинтън и съпругата му Хилари , която беше кандидат за президент, ще свидетелстват пред Конгреса, след като имената им също се появиха в досиетата на Епстийн.

Редактор: Цветина Петрова