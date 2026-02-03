Полските власти разпоредиха проверка във връзка с публикуваните в петък нови документи от разследването на сексуалния престъпник Джефри Епстийн заради възможни връзки с Полша, предаде ДПА.

Полският премиер Доналд Туск обяви по-рано днес създаването на комисия от полските служби за сигурност, оглавявана от министъра на правосъдието Валдемар Журек, за евентуални връзки между Епстийн и руското разузнаване, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Туск каза, че ако полски деца са били малтретирани от педофилска мрежа и от "организатора на този дяволски кръг - Епстийн", правителството ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че извършителите ще бъдат предадени на правосъдието, а жертвите - компенсирани.

Американският мултимилионер Епстийн е управлявал мрежа, която е експлоатирала десетки млади жени и непълнолетни момичета. Той е поддържал контакти с най-висшите кръгове в политиката, бизнеса и академичните среди. Според официалната информация той се самоуби в затвора в Ню Йорк през 2019 г.

В документите, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, досега има малко споменавания на Полша. Вестник "Жечпосполита" съобщи, че са цитирани имената на две жени модели. Въпреки това има и индикации, свързани със сигурността на Полша, че Епстийн може да е имал тесни контакти с Русия.

Туск отбеляза, че все повече експерти подозират, че това е била операция на руските тайни служби - "сладка примамка за елитите на западния свят, особено на САЩ".

Съдебните власти в съседна Литва също започнаха разследване по досиетата "Епстийн", като литовската прокуратура съобщи, че е започнала предварително разследване за трафик на хора.

