Андрю Маунтбатън-Уиндзор е казал на финансиста Джефри Епстийн и Гилейн Максуел: „Не издържам повече на това“, когато преди 14 години за пръв път е бил уведомен, че британски вестник предстои да публикува материал за тримата. Неговата имейл кореспонденция с Епстийн и Максуел е сред документите от имуществото на осъдения за сексуални престъпления финансист, публикувани в сряда – включително и такива, в които се споменава Доналд Тръмп.

Реакцията на Андрю е дошла, след като му е препратен имейл с право на отговор, изпратен от Mail on Sunday до Максуел през март 2011 г., съдържащ множество твърдения за Андрю. Според публикуваните в сряда файлове, отговорът на Андрю гласи: „Какво е всичко това? Не знам нищо за това! Моля те, кажи го! Това НЯМА нищо общо с мен. Не издържам повече на това“.

Последното публикуване на документи идва, след като от Андрю беше поискано от демократите в Конгреса на САЩ да отговори на въпроси като част от разследването им срещу Джефри Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Демократът Сухас Субраманиам, член на комисията по надзора в Камарата на представителите, заяви пред BBC Two’s Newsnight, че Андрю все още не е отговорил на поканата на комисията да даде показания.

Той уточни, че вече бившият принц „не е длъжен да се качва на самолет, за да свидетелства – може да го направи дистанционно".

Вирджиния Джуфре, една от основните обвинителки на Джефри Епстийн, твърди, че Андрю е имал сексуални отношения с нея три пъти, когато е била тийнейджърка.

Андрю, който отрича обвиненията, постигна извънсъдебно споразумение с Джуфре през 2022 г., без да признава вина и без да поднася извинение.

По-рано този месец той беше лишен от всички свои титли, след като посмъртните мемоари на Джуфре отново насочиха общественото внимание към връзките на Андрю с Епстийн и Максуел.

Последните публикувани документи хвърлят допълнителна светлина върху връзката между Андрю и Епстийн, като в едно от писмата изглежда се потвърждава, че снимката, на която Андрю е сложил ръката си около 17-годишната Джуфре, е истинска.

Tonight the family of Virginia Giuffre say she ‘brought down a British prince with her truth and extraordinary courage’



Virginia claimed Andrew sexually abused her on three separate occasions. He denies those allegations. pic.twitter.com/ydXLSFHb8L — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) October 30, 2025

В кореспонденция с журналист през юли 2011 г. Епстийн изглежда обсъжда Джуфре и нейната снимка с Андрю.

„Да, тя беше в самолета ми, и да, снимала се е с Андрю, както и много от служителите ми“, пише той.

Андрю заяви в интервю за „Нюзнайт“ през 2019 г., че няма спомен тази снимка да е правена, и предположи, че тя може да е фалшификат.

Тази размяна на писма се е случила четири месеца след така наречения „право на отговор“ имейл от Mail on Sunday от 4 март 2011 г.

В писмото се посочва, че жена, чието име е заличено в публикувания документ, е била представена на Андрю от финансиста през 2001 г. в дома на Максуел в Лондон, където е имала сексуален контакт с Андрю.

На 6 март 2011 г. Mail on Sunday публикува статия, включваща вече печално известната снимка на Андрю и Джуфре.

Демократите публикуваха имейл, в който Епстийн твърди, че Тръмп "е прекарал часове" с една от жертвите на финансиста

Имейлът продължава с твърдения, че масажистка и друго момиче са били инструктирани да седнат в скута на Андрю в апартамента на Епстийн в Ню Йорк, където той ги е опипвал. Посочва се също, че едното от момичетата е било насочено от Максуел да има сексуален контакт с Андрю. В писмото се твърди още, че тя е била принудена да участва в оргия с Андрю на остров Литъл Сейнт Джеймс – частния карибски остров на Епстийн. Изисква се отговор до обяд на следващия ден. Изглежда, че имейлът е изпратен до Максуел от неин представител, препратен до Епстийн, а след това до заличен имейл адрес, отбелязан като „Херцогът“.

На 6 март 2011 г., в деня, когато Mail on Sunday публикува историята за Джуфре, Епстийн изпраща имейл до „Херцога“, в който пита: „Добре ли си?“. Той добавя: „Тези истории са пълна и абсолютна измислица“.

В имейл до своя пиар представител през юли същата година Епстийн пише: „Момичето, което обвини принц Андрю, може лесно да бъде разобличено като лъжкиня. Мисля, че Бъкингамският дворец би се зарадвал. Трябва да възложиш на някого да проучи момичето Вирджиния Робъртс, което причини на сина на кралицата толкова много неприятности. Казвам ти искрено, че тя е измамница. Ти и аз ще можем да ходим на Аскот до края на живота си“.

