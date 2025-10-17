Британският принц Андрю обяви, че се отказва от титлата си „херцог на Йорк“ и от всички други почести, след като все по-често се оказва въвлечен в скандали, свързани с отношенията му с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

„Повече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били присъдени“, заяви Андрю. Той отново отрече всички обвинения, но подчерта, че продължаващите обвинения срещу него „отклоняват вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“.

Редактор: Калина Петкова