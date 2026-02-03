Бившият американски президент Бил Клинтън и съпругата му Хилари Клинтън, бивш държавен секретар, са се съгласили да свидетелстват в разследването на Конгреса по случая със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Това става дни преди гласуването за това дали на двамата да се повдигне обвинение за престъпно неуважение към съда за отказа им в продължение на месеци да се явят пред Комитета за надзор на Камарата на представителите.

Бил Клинтън е бил познат на Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., но отрича да е знаел за сексуалните му престъпления и твърди, че е прекъснал контактите си с него преди две десетилетия.

Не е ясно кога ще се състоят показанията, но това ще бъде първият случай, в който бивш президент на САЩ дава показания пред конгресна комисия от 1983 г. насам, когато това направи Джералд Форд.

Редактор: Цветина Петкова