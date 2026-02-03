Снимка: gettyimages
Това става дни преди гласуването дали да им се повдигне обвинение за престъпно неуважение към съда
Бившият американски президент Бил Клинтън и съпругата му Хилари Клинтън, бивш държавен секретар, са се съгласили да свидетелстват в разследването на Конгреса по случая със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.
Това става дни преди гласуването за това дали на двамата да се повдигне обвинение за престъпно неуважение към съда за отказа им в продължение на месеци да се явят пред Комитета за надзор на Камарата на представителите.
Публикуваха нови 3 млн. страници с документи, свързани с досиетата "Епстийн"
Бил Клинтън е бил познат на Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., но отрича да е знаел за сексуалните му престъпления и твърди, че е прекъснал контактите си с него преди две десетилетия.
Не е ясно кога ще се състоят показанията, но това ще бъде първият случай, в който бивш президент на САЩ дава показания пред конгресна комисия от 1983 г. насам, когато това направи Джералд Форд.Редактор: Цветина Петкова
