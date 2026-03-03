По време на разпит пред комисия в Конгреса във връзка с контактите му с Джефри Епстийн, 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън отрече да е извършил каквото и да било нарушение.

Той коментира и разпространена снимка от басейн в Бруней, на която присъства, като уточни кога е заснет кадърът и заяви, че не е имал информация за незаконна дейност.

Хилъри Клинтън след изслушване по досиетата "Епстийн": Призоваването ми е политически театър, разпитайте и Тръмп

Демократите настояват за разпит и на президента Доналд Тръмп. Междувременно съпругата на Бил Клинтън – бившият държавен секретар Хилари Клинтън, също даде показания и отрече да е имала информация за престъпленията на Епстийн.

Редактор: Дарина Методиева