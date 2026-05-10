Железопътен прелез в горнооряховското село Първомайци даде дефект – бариерите не се спускат, което води до безконтролно преминаване на влакове и автомобили. За проблема алармираха хора, живеещи в близост до прелеза, които тази сутрин забелязали как влак по чудо не е блъснал лека кола.

Местните жители незабавно подали сигнал на телефон 112, но служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) пристигнали едва след два часа. Според очевидци, през това време е преминал още един влак по направлението Варна – София, отново при вдигнати бариери.

След втори подаден сигнал на място е пристигнала и полиция, която е отцепила района, за да предотврати евентуални инциденти.

Повредата на прелеза се отстранява от екипи на НКЖИ.