Натоварен трафик и затруднено движение - това са прогнозите за този следобед и за вечерта. След час започва третият етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия на българска земя. Вчера състезателите финишираха във Велико Търново, а днес трасето е от Пловдив до София. Това налага и затваряне на някои шосета и основни столични булеварди.

В 13:05 се очаква да се даде началото на последния етап на състезанието от пл. „Централен” в Пловдив. Трасето се състои от 175 км, което ще премине през Боровец, Самоковско шосе и Панчарево, за да финишира в столицата около 17:30.

Пострадалият колоездач от Джиро д'Италия е в стабилно състояние в "Пирогов"

Колоездачите в София ще минат по бул. “Цариградско шосе”, а преди това ще навлязат в столицата по “Самоковско шосе”, което беше ремонтирано наскоро. Това ще наложи строги правила за движението и паркирането на автомобили. И двете шосета са затворени за движение в определени участъци от 12:00 до 22:00 часа.

Над 5 000 софиянци и гости на столицата на велосипеди изпълниха Орлов мост в най- мащабното в историята на столицата велошествие "София кара Giro".

Видео: Столична община