След краха миналата пролет, когато късни студове буквално унищожиха сто процента от овошките в Кюстендил, сега изглежда, че ще станем свидетели на нещо коренно противоположно.

И сливите, и ябълките, и черешите тази година в Кюстендилския регион се развиват изключително добре. Времето е благоприятно, а условията изглеждат почти идеални – от температурите и слънчевите дни до влагата в почвата. Въпреки това производителите остават предпазливи, тъй като рискът от късни студове и измръзване на овощните градини все още не е напълно отминал.

Според тях, както често се случва, „много хубаво не е на хубаво“ - добрите условия могат да доведат до свръхпроизводство, което впоследствие да създаде сериозни затруднения за пазара. Това предупреждение идва на фона на очаквания за силна реколта, но и несигурност как ще бъде реализирана тя.

„Както сме си говорили с мои колеги, много хубаво не е на хубаво, тъй като сега напълно го очакваме това свръхпроизводство. Историята е показала, че когато има много, цената е много ниска, работата е много като количество и в крайна сметка математиката не е много добра“, коментира Милен Георгиев, който е председател на звено „Овощарство“ към Национална асоциация „Обединени земеделски производители“.

По думите му състоянието на овощните насаждения в страната е отлично, а това неизбежно поставя въпроса за цените и реализацията на продукцията. Надеждите на производителите са изкупната кампания за плодове за преработка да бъде успешна, особено ако се отчетат натрупаните запаси от предходната година.

Очаква се през следващата седмица в Кюстендил да се проведе среща между производители, търговци и преработватели, организирана от кмета на града. На нея ще бъдат обсъдени изкупните цени и пазарните перспективи за тазгодишната реколта.

„Гарантирано крайната цена за прясна консумация ще бъде по-ниска в пъти от миналата година. Според мен между 1 и 1.30 евро ще бъде нормална едрова цена“, прогнозира Георгиев.

В същото време той подчертава, че крайната цена на пазара ще зависи изцяло от търговските надценки по веригата - от производител до потребител. Според него в България липсва ефективен контрол върху надценките, а често продукцията преминава през няколко прекупвачи, което допълнително оскъпява стоката.

„За съжаление при нас няма контрол на надценките между производителя и крайния клиент. Ние сме на линия денонощно, включително и през нощта при студовете, за да спасим продукцията“, допълва той.

Съвсем скоро на пазара ще се появят и традиционно скъпите първи череши, които всяка година предизвикват обществен интерес. Специалистите обаче предупреждават, че тези цени не са показателни за целия сезон.

По думите на Георгиев става дума за продукция от оранжерийно производство с високи разходи за отопление и поддръжка, което обяснява високата цена в началото на сезона. Масовата реколта от Кюстендил традиционно излиза на пазара през юни, когато цените се нормализират и черешите стават достъпни за по-широк кръг потребители.