Фермери настояват за спешни мерки от правителството и Европейската комисия
Заплаха за родното ни производство. Плодове и зеленчуци от Молдова може скоро да залеят българския пазар, тъй като Европейският съюз реши да премахне митата върху селскостопанските продукти. Браншът у нас настоява за спешни мерки от правителството и Европейската комисия, преди българските плодове и зеленчуци да останат само спомен.
Продуктите, които няма да бъдат налагани с мито, са:
► сливи
► трапезно грозде
► ябълки
► домати
► чесън
► череши
► гроздов сок
Край на купешкото грозде за ракия: Държавата предлага лимит от 30 литра на домакинство
Марк Цеков отглежда плодове в ботевградското село Радотина. Главният секретар на Браншова камера „Плодове и зеленчуци” посочи, че българският производител се намира в много тежка ситуация. Според него безмитен внос от трети страни извън ЕС е недопустим.
