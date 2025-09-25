Заплаха за родното ни производство. Плодове и зеленчуци от Молдова може скоро да залеят българския пазар, тъй като Европейският съюз реши да премахне митата върху селскостопанските продукти. Браншът у нас настоява за спешни мерки от правителството и Европейската комисия, преди българските плодове и зеленчуци да останат само спомен.

Продуктите, които няма да бъдат налагани с мито, са:

► сливи

► трапезно грозде

► ябълки

► домати

► чесън

► череши

► гроздов сок

Край на купешкото грозде за ракия: Държавата предлага лимит от 30 литра на домакинство

Марк Цеков отглежда плодове в ботевградското село Радотина. Главният секретар на Браншова камера „Плодове и зеленчуци” посочи, че българският производител се намира в много тежка ситуация. Според него безмитен внос от трети страни извън ЕС е недопустим.

Повече гледайте във видеото.