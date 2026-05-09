„Този път ги учи на доблест, на чест и на морал, защото те са тук, те живеят в общност, не могат да се скрият, те виждат какво могат да направят – всичко това е много градивно“, коментира Теодор Бонев в рубриката „Нищо лично” по NOVA.

В село Кунино се намира единственото в България училище по каменообработване. В него учениците изучават специализирани предмети като каменообработване и скулптура, успоредно с общообразователната подготовка. Според Теодор Бонев, чрез работата с камъка учениците „създават себе си и своя уникален път“, като допълва, че „без законите на логиката – формалната логика, няма занаят, няма нищо, защото човек ще се изгуби в парадоксите“.

Теодор Бонев е възпитаник на училището отпреди 50 години. След обучението си в Художествената академия, той прекарва две десетилетия на карибския остров Сен Мартен. Бонев разказва, че заминаването му е било продиктувано от възможността да пътува без виза през 90-те години. „Благодарение на този занаят, на всички тези възможности, които имах като човек, който можеше да се справя сам от малък, за мен не беше проблем да се адаптирам в широкия свят“, споделя той. По време на престоя си там той изработва модели за различни клиенти, включително за вилата на Доналд Тръмп.

Въпреки международния успех, Теодор Бонев избира да се завърне в България. „Тръгнах си, защото в един момент си дадох сметка, че нямам свидетели на моя живот. Липсваха ми живи свидетели. Когато си дойдох тук и говоря с роднините, те ми припомнят неща, които бях забравил“, обяснява той.

Бонев определя училищната база и каменната беседка в двора, строена през 1952 г., като уникални ценности. В обръщението си към сегашните ученици той заявява: „Моят апел към бъдещите майстори е да не се притесняват – светът е пред тях. Може би няма да станат милионери, обаче ще бъдат уважавани и ще имат хубав, честен и достоен живот“.

На 16 май от 10:00 часа училището в Кунино организира ден на отворените врати за бъдещи ученици и техните родители.

